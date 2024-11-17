Первое заседание нового парламента Грузии анонсировали на 25 ноября

Парламент Грузии соберется ровно на 10-й день после публикации официальных результатов выборов, то есть 25 ноября.

Об этом заявил журналистам премьер-министр Ираклий Кобахидзе, отвечая на вопрос о легитимации парламента, передает "Европейская правда" со ссылкой на Грузия Online.

Как отметил глава правительства, ни в одной стране парламенту не нужна легитимация оппозиции, а если бы было иначе, ни одна демократическая система не смогла бы состояться.

"Что касается первого заседания парламента, как вы знаете, сроки установлены Конституцией Грузии. Мы предполагаем, что формальный пока что президент Грузии Саломе Зурабишвили еще раз нарушит Конституцию Грузии, не назначит первое заседание парламента.

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В этом случае парламент Грузии соберется ровно на 10-й день после публикации официальных результатов выборов, то есть 25 ноября. Это то, что установлено Конституцией", – сказал премьер.

В субботу под зданием грузинского ЦИК собрался протесты против результатов парламентских выборов. Кроме того, во время заседания главу ЦИК облили черной краской.

Впоследствии ЦИК все же утвердила результаты парламентских выборов, на которых, согласно официальным результатам победила правящая партия "Грузинская мечта".

Оппозиционные партии не признают итогов выборов – они отмечают, что они были сфальсифицированы.

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