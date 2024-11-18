У Римі сталася ДТП з двома машинами патрульної поліції: один загиблий

У столиці Італії Римі цієї ночі сталася ДТП за участі двох машин патрульної поліції, внаслідок неї один поліцейський загинув.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ANSA.

Аварія сталася під ранок 18 листопада у римському районі Монте Маріо. Внаслідок зіткнення двох авто патрульної поліції 32-річний поліцейський загинув, ще двоє – чоловік і жінка – опинились у лікарні.

Обставини ДТП ще з’ясовують, місце аварії залишається перекритим.

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