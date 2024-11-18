В Риме произошло ДТП с двумя машинами патрульной полиции: один погибший
Новости — Понедельник, 18 ноября 2024, 09:59 —
В столице Италии Риме этой ночью произошло ДТП с участием двух машин патрульной полиции, в результате него один полицейский погиб.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ANSA.
Авария произошла под утро 18 ноября в римском районе Монте Марио. В результате столкновения двух авто патрульной полиции 32-летний полицейский погиб, еще двое – мужчина и женщина – оказались в больнице.
Обстоятельства ДТП еще выясняют, место аварии остается перекрытым.
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