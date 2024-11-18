Дуда про дозвіл США на удари по РФ: Це може стати переломним моментом у війні

Президент Польщі Анджей Дуда привітав американський дозвіл на удари далекобійною зброєю по території РФ та наголосив, що це може стати переломним моментом у війні.

Його слова передає портал RMF24, передає "Європейська правда".

Дуда акцентував, що дозвіл США на удари далекобійною зброєю по території Росії – це дуже важлива подія.

"Я вітаю це рішення президента Джо Байдена. Я вважаю, що Україна повинна мати такі засоби оборони, щоб відтіснити цю російську глибинку, щоб вона не була так близько до лінії фронту, особливо в ситуації, коли росіяни запрошують своїх союзників брати участь у цій війні на їхньому боці – зараз там є північнокорейські солдати", – акцентував польський президент.

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На його думку, це докорінно змінить ситуацію на лінії фронту.

"Росія чітко бачить, що Україна отримує сильну, рішучу підтримку, і що ця сильна і жорстка позиція Заходу проти агресії проти суверенної і незалежної держави є тут абсолютно невблаганною і послідовною. Це дуже важливий, можливо, навіть переломний момент у цій війні", – заявив Дуда.

Також він наголосив, що ракети, які Україна зможе використовувати для ураження цілей в глибині Росії, допоможуть відсунути лінію фронту Росії.

На думку Дуди, ці удари, ймовірно, змусять росіян відійти від лінії фронту і від кордонів України, тим самим зменшивши здатність Росії проводити наступальні операції.

"Дійсно, це має виключно оборонний характер, дозволяє Україні більш ефективно захищатися від російської агресії", – сказав польський президент.

Окрім цього, він зазначив, що це рішення є також важливим у контексті першої за два роки телефонної розмови між канцлером Німеччини Олафом Шольцом та очільником Кремля Владіміром Путіним.

За словами польського лідера, це свідчить про те, що США "не дають себе обдурити", а продовжують твердо стояти на боці України.

Як раніше повідомляли ЗМІ, президент США Джо Байден вперше дав дозвіл Україні застосувати далекобійну американську зброю по території РФ.

За даними порталу Axios, наразі йдеться про територію Курської області, й рішення задумане як реакція на залучення у війну військ Північної Кореї.

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