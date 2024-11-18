Дуда о разрешении США на удары по РФ: Это может стать переломным моментом в войне

Президент Польши Анджей Дуда приветствовал американское разрешение на удары дальнобойным оружием по территории РФ и отметил, что это может стать переломным моментом в войне.

Его слова передает портал RMF24, передает "Европейская правда".

Дуда акцентировал, что разрешение США на удары дальнобойным оружием по территории России – это очень важное событие.

"Я приветствую это решение президента Джо Байдена. Я считаю, что Украина должна иметь такие средства обороны, чтобы оттеснить эту российскую глубинку, чтобы она не была так близко к линии фронта, особенно в ситуации, когда россияне приглашают своих союзников участвовать в этой войне на их стороне – сейчас там есть северокорейские солдаты", – акцентировал польский президент.

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По его мнению, это в корне изменит ситуацию на линии фронта.

"Россия четко видит, что Украина получает сильную, решительную поддержку, и что эта сильная и жесткая позиция Запада против агрессии против суверенного и независимого государства является здесь абсолютно неумолимой и последовательной. Это очень важный, возможно, даже переломный момент в этой войне", – заявил Дуда.

Также он подчеркнул, что ракеты, которые Украина сможет использовать для поражения целей в глубине России, помогут отодвинуть линию фронта России.

По мнению Дуды, эти удары, вероятно, заставят россиян отойти от линии фронта и от границ Украины, тем самым уменьшив способность России проводить наступательные операции.

"Действительно, это имеет исключительно оборонительный характер, позволяет Украине более эффективно защищаться от российской агрессии", – сказал польский президент.

Кроме этого, он отметил, что это решение является также важным в контексте первого за два года телефонного разговора между канцлером Германии Олафом Шольцем и главой Кремля Владимиром Путиным.

По словам польского лидера, это свидетельствует о том, что США "не дают себя обмануть", а продолжают твердо стоять на стороне Украины.

Как ранее сообщали СМИ, президент США Джо Байден впервые дал разрешение Украине применить дальнобойное американское оружие по территории РФ.

По данным портала Axios, сейчас речь идет о территории Курской области, и решение задумано как реакция на привлечение в войну войск Северной Кореи.

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