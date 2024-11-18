У Португалії заявляють про збільшення активності суден РФ, включно з кораблем-шпигуном

У португальських водах зафіксовано збільшення активності російських кораблів, включно з судном, що спеціалізується на електронному шпигунстві.

Про це заявив начальник штабу Військово-морських сил Португалії адмірал Енріке Гувейя-е-Мело, цитує Euractiv, передає "Європейська правда".

Як розповів Гувейя-е-Мело, у водах Португалії спостерігається "дедалі інтенсивніший транзит суден з Російської Федерації".

За його словами, за короткий період через португальські води пройшли три військові кораблі (два фрегати і корвет), два кораблі-заправники, три науково-дослідні судна і одне судно, що займається електронним шпигунством.

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Він акцентував – ВМС Португалії активно реагують на це зростання активності, щоб запобігти можливим загрозам.

"Наша реакція на це – стежити за ними, контролювати їх, тримати їх під постійним тиском завдяки нашій постійній присутності", – заявив він.

Наприкінці жовтня повідомляли, що на вимогу президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн розроблений проєкт, мета якого – поступово створити у ЄС повноцінний розвідувальний орган, щоб краще протистояти загрозам з боку іноземних суб'єктів і реагувати на шпигунство в межах своїх кордонів.

Нещодавно писали, що поліція безпеки Supo вважає, що співробітники російської розвідки можуть все частіше видавати себе за журналістів, або дослідників, щоб вести розвіддіяльність у Фінляндії.