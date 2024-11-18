В Португалии заявляют об увеличении активности судов РФ, включая корабль-шпион

В португальских водах зафиксировано увеличение активности российских кораблей, включая судно, специализирующееся на электронном шпионаже.

Об этом заявил начальник штаба Военно-морских сил Португалии адмирал Энрике Гувейя-э-Мело, цитирует Euractiv, передает "Европейская правда".

Как рассказал Гувейя-э-Мело, в водах Португалии наблюдается "все более интенсивный транзит судов из Российской Федерации".

По его словам, за короткий период через португальские воды прошли три военных корабля (два фрегата и корвет), два корабля-заправщики, три научно-исследовательских судна и одно судно, занимающееся электронным шпионажем.

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Он акцентировал – ВМС Португалии активно реагируют на этот рост активности, чтобы предотвратить возможные угрозы.

"Наша реакция на это – следить за ними, контролировать их, держать их под постоянным давлением благодаря нашему постоянному присутствию", – заявил он.

В конце октября сообщалось, что по требованию президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен разработан проект, цель которого – постепенно создать в ЕС полноценный разведывательный орган, чтобы лучше противостоять угрозам со стороны иностранных субъектов и реагировать на шпионаж в пределах своих границ.

Недавно писали, что полиция безопасности Supo считает, что сотрудники российской разведки могут все чаще выдавать себя за журналистов или исследователей, чтобы вести разведдеятельность в Финляндии.