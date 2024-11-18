Рютте объявил, что НАТО усиливает противовоздушную оборону в Черноморском регионе

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что НАТО готов эффективно защищать каждую страну-союзницу, в том числе в Черноморском регионе, который имеет для Альянса стратегическое значение.

Об этом Марк Рютте заявил в Брюсселе во время встречи с премьер-министром Румынии Марчелом Чолаку, передает "Европейская правда".

Во время встречи с Чолаку Рютте заявил, что война России подчеркнула потребность в мощной противовоздушной обороне, и она остается приоритетом.

"Поэтому сегодня мы также говорили о том, как члены Альянса работают вместе над обеспечением безопасности воздушного пространства Румынии. Неоднократные вторжения российских дронов и ракет в воздушное пространство НАТО являются безрассудными, опасными и неприемлемыми", – подчеркнул он.

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Генсек акцентировал: Альянс уже усилил свою противовоздушную оборону на своем восточном фланге.

Он подчеркнул, что НАТО очень серьезно относится к безопасности в Черноморском регионе.

"Мы готовы оказывать помощь, защищать и оборонять каждого члена Альянса", – подчеркнул он.

Рютте добавил, что в течение встречи они обсудили также важность предоставления постоянной поддержки Украине.

Как известно, в пограничье на румынском берегу Дуная уже неоднократно находили обломки ударных беспилотников, которыми Россия атакует украинские порты на Дунае.

Североатлантический альянс с 29 сентября начал дополнительное наблюдение за воздушным пространством Румынии, привлекая еще один самолет дальнего радиолокационного слежения (AWACS).

В начале октября Румыния поднимала авиацию из-за нарушения границы "малой воздушной целью" на 19 км севернее крупного порта Констанца, а также тогда, когда неидентифицированная цель залетела вглубь страны на 14 км и исчезла с радаров возле населенного пункта Амзача.