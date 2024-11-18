Міністр фінансів Чехії: Повінь завдала збитків на понад $2,4 млрд

Повені, які охопили Чехію у вересні, завдали збитків на понад 60 млрд чеських крон (близько $2,4 млрд).

Про це заявив міністр фінансів Збінек Станюра, цитує Radio Prague International, передає "Європейська правда".

Після зустрічі з представниками роботодавців, соціальних служб та муніципалітетів, які постраждали від повеней в Оломоуцькому краї, Станюра заявив у понеділок, 18 листопада, що вересневі повені завдали збитків на суму близько 60 млрд чеських крон (близько $2,4 млрд).

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За його словами, ця сума не є остаточною і, ймовірно, збільшиться, оскільки ремонтні роботи все ще тривають. Тим часом, як передали журналісти, чеські страховики оцінюють збитки, завдані застрахованому майну, у 18,8 млрд чеських крон (близько $762 млн).

Згідно зі звітом Чеської асоціації страхових компаній, установи та компанії зазнали збитків на суму 11,6 млрд чеських крон (близько $460 млн), а домогосподарства – приблизно 7,2 млрд чеських крон (близько $292 млн).

Як додали журналісти, наразі страховики зареєстрували близько 89 600 страхових заяв.

Нагадаємо, у вересні від сильних злив та спричиненої ними серйозної повені постраждали низка країн Центрально-Східної Європи – Польща, Чехія, Австрія, Угорщина, Румунія.

Як відомо, станом 17 вересня, було відомо, що повені забрали життя трьох людей у Мораво-Сілезькому краї Чехії.

Тоді уряд Чехії відкинув заклики перенести через повінь регіональні вибори та вибори до верхньої палати парламенту, Сенату, які відбувалися 20-21 вересня.