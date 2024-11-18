Министр финансов Чехии: Наводнение нанесло ущерб более чем на $2,4 млрд

Наводнения, которые охватили Чехию в сентябре, нанесли ущерб более чем на 60 млрд чешских крон (около $2,4 млрд).

Об этом заявил министр финансов Збинек Станюра, цитирует Radio Prague International, передает "Европейская правда".

После встречи с представителями работодателей, социальных служб и муниципалитетов, пострадавших от наводнений в Оломоуцком крае, Станюра заявил в понедельник, 18 ноября, что сентябрьские наводнения нанесли ущерб на сумму около 60 млрд чешских крон (около $2,4 млрд).

По его словам, эта сумма не является окончательной и, вероятно, увеличится, поскольку ремонтные работы все еще продолжаются. Между тем, как передали журналисты, чешские страховщики оценивают ущерб, нанесенный застрахованному имуществу, в 18,8 млрд чешских крон (около $762 млн).

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Согласно отчету Чешской ассоциации страховых компаний, учреждения и компании понесли убытки на сумму 11,6 млрд чешских крон (около $460 млн), а домохозяйства – примерно 7,2 млрд чешских крон (около $292 млн).

Как добавили журналисты, сейчас страховщики зарегистрировали около 89 600 страховых заявлений.

Напомним, в сентябре от сильных ливней и вызванного ими серьезного наводнения пострадали ряд стран Центрально-Восточной Европы – Польша, Чехия, Австрия, Венгрия, Румыния.

Как известно, по состоянию 17 сентября, было известно, что наводнения унесли жизни трех человек в Мораво-Силезском крае Чехии.

Тогда правительство Чехии отвергло призывы перенести из-за наводнения региональные выборы и выборы в верхнюю палату парламента, Сенат, которые проходили 20-21 сентября.