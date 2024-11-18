Премьер Британии на встрече с лидером Китая говорил о желании крепких отношений

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на встрече с лидером Китая Си Цзиньпинем в Бразилии призвал установить последовательные и прочные отношения между двумя странами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Встреча в Бразилии стала первой встречей лидеров двух стран с 2018 года, и Стармер был настроен оптимистично.

Он заявил, что хотел бы сотрудничать с Пекином в таких сферах, как торговля, экономика и климат, а также шире привлекать к сотрудничеству науку, технологии, здравоохранение и образование.

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Тон встречи резко контрастировал с отношениями во времена бывшего консервативного правительства, которое придерживалось жесткого подхода из-за разногласий с Китаем, в частности, по правам человека, Гонконгу и обвинений в шпионаже.

Британский лидер заявил, что планирует провести "полноценные двусторонние" переговоры с Си в Пекине или Лондоне.

"Мы хотим, чтобы наши отношения были последовательными, прочными, уважительными, как мы договорились, избегали сюрпризов, где это возможно, а усиленный диалог должен обеспечить более прочное взаимопонимание", – сказал Стармер в начале встречи с Си.

"Великобритания будет предсказуемым последовательным суверенным игроком, преданным верховенству права и многосторонней системе", – добавил он.

Си сказал Стармеру, что Китай и Британия должны принять рациональный и объективный взгляд на развитие друг друга, и обе страны должны усилить стратегическую коммуникацию и углубить политическое взаимное доверие.

Напомним, глава МИД Британии в октябре в Китае говорил о "новой отправной точке" в отношениях.

При этом еще в мае британские чиновники заявили, что Китай стоял за похищением персональных данных военнослужащих вооруженных сил Британии, а перед тем Лондон обвинил китайских хакеров в кибератаках на политиков и избирательную комиссию.