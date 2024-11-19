Суд ЄС: Польща і Чехія мають дозволити резидентам з інших країн ЄС членство в політичних партіях

Суд ЄС визнав невідповідними європейському законодавству обмеження Польщі та Чехії на членство у політичних партіях для громадян інших країн-членів, які є їхніми резидентами.

Як повідомляє "Європейська правда", про таке рішення повідомила пресслужба Суду.

Суд встановив, що Чехія та Польща відступили від законодавства ЄС щодо права бути кандидатом на муніципальних або європейських виборах, відмовляючи у членстві в місцевих політичних партіях громадянам інших країн Євросоюзу, які є резидентами Польщі й Чехії.

Законодавство цих двох країн передбачає, що членами чеських і польських політичних партій можуть бути громадяни лише власної країни. У Єврокомісії зауважили, що внаслідок цього європейці-іноземці, які проживають у Польщі та Чехії, не можуть реалізувати свої права на участь в політичному житті на рівних умовах з чехами і поляками.

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Законодавство ЄС передбачає, що громадяни країн-членів, які проживають на постійній основі не у власній країні, повинні мати право голосувати там і балотуватися на місцевих та європейських виборах.

Задля того, щоб вони могли повною мірою реалізовувати це право, такі іноземці-резиденти повинні мати рівноправний доступ до інструментів політичного життя, як і громадяни відповідної країни ЄС.

"Оскільки членство у політичній партії значною мірою впливає на реалізацію виборчих прав, передбачених законодавством ЄС, Суд ЄС вважає, що Чеська Республіка та Польща порушили законодавство ЄС, відмовляючи тим європейським громадянам, що проживають у відповідних країнах-членах, але не є їхніми громадянами, у праві ставати членами політичної партії. Їхнє членство у політичній силі – не те, що може підірвати національну ідентичність Чехії або Польщі…

Заборона бути членом політсили ставить таких громадян ЄС у менш сприятливі умови, аніж громадян Польщі та Чехії, щодо можливості бути кандидатом на муніципальних та європейських виборах", – йдеться у комюніке.

Якщо Польща та Чехія після рішення суду не внесуть зміни до законодавства, щоб привести його у відповідність до Договорів ЄС у цьому питанні, Єврокомісія може вимагати фінансового покарання.

Минулого тижня стало відомо, що Державна прикордонна служба України програла в Суді ЄС апеляцію на відмову у реєстрації торговельною маркою послання українського прикордонника "Русскій воєнний корабль, іди на **й".

Раніше цього року Суд ЄС відхилив апеляцію екслідера Каталонії Карлеса Пучдемона і ексміністра його уряду Тоні Коміна на рішення Європейського парламенту залишити їх без депутатських мандатів у 2019 році.