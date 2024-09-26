Суд ЄС відхилив апеляцію екслідерів Каталонії на рішення Європарламенту залишити їх без мандатів

Суд ЄС відхилив апеляцію екслідера Каталонії Карлеса Пучдемона і ексміністра його уряду Тоні Коміна на рішення Європейського парламенту залишити їх без депутатських мандатів у 2019 році.

Про це йдеться у рішенні Суду ЄС, з яким ознайомилася "Європейська правда".

"Суд ЄС остаточно відхиляє позов, поданий Пучдемоном та Коміном проти відмови президента Європейського Парламенту визнати їхній статус депутатів Європейського Парламенту в червні 2019 року", – заявив Суд ЄС.

"Президент Європейського парламенту не міг відступити від списку обраних депутатів Європарламенту, який іспанська влада офіційно повідомила йому", – йдеться в рішенні Суду ЄС щодо рішення Антоніо Таяні відмовити їм у доступі до Європарламенту, оскільки їхні імена не з'явилися в листі від Центральної виборчої комісії.

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Це рішення є ударом по прагненнях Коміна, який сподівався, що Суд ЄС погодиться з ними, і тепер Європейський парламент надасть йому місце після того, як президент Роберта Метсола не акредитувала його, наслідуючи кроки Таяні.

Таким чином, це рішення Загального суду ЄС, який відхилив апеляцію Пучдемона і Коміна у 2022 році на тій підставі, що дії Таяні не можуть бути оскаржені.

Європарламент очікував цього рішення, перш ніж прийняти остаточне рішення у справі Коміна, який після виборів 9 червня опинився в тій же ситуації, що і п'ять років тому, оскільки не повернувся до Іспанії для завершення процедури дотримання Конституції.

Нагадаємо, у 2017-му Пучдемон втік з Іспанії до Бельгії, щоб уникнути судового переслідування після короткочасного проголошення незалежності, яке спонукало Мадрид взяти під свій прямий контроль регіон.

На батьківщині його звинувачували у непокорі і розкраданні коштів, які передбачають тюремне ув'язнення терміном до восьми років. За підбурювання до заколоту передбачено максимальний термін ув'язнення до 15 років.

Попередні спроби Іспанії домогтися екстрадиції Пучдемона під час його перебування в Німеччині, Бельгії та Італії не увінчалися успіхом.

8 серпня цього року Пучдемон з'явився у Барселоні на заході, організованому партією Junts, і виголосив коротку промову, але згодом зник. Поліція провела операцію з його пошуків, яка не увінчалась успіхом.

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