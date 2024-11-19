Суд ЕС: Польша и Чехия должны разрешить резидентам из других стран ЕС членство в партиях



Суд ЕС признал несоответствующими европейскому законодательству ограничения Польши и Чехии на членство в политических партиях для граждан других стран-членов, которые являются их резидентами.

Как сообщает "Европейская правда", о таком решении сообщила пресс-служба Суда.

Суд установил, что Чехия и Польша отступили от законодательства ЕС о праве быть кандидатом на муниципальных или европейских выборах, отказывая в членстве в местных политических партиях гражданам других стран Евросоюза, которые являются резидентами Польши и Чехии.

Законодательство этих двух стран предусматривает, что членами чешских и польских политических партий могут быть граждане только собственной страны. В Еврокомиссии отметили, что в результате этого европейцы-иностранцы, проживающие в Польше и Чехии, не могут реализовать свои права на участие в политической жизни на равных условиях с чехами и поляками.

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Законодательство ЕС предусматривает, что граждане стран-членов, проживающие на постоянной основе не в собственной стране, должны иметь право голосовать там и баллотироваться на местных и европейских выборах.

Для того чтобы они могли в полной мере реализовывать это право, такие иностранцы-резиденты должны иметь равноправный доступ к инструментам политической жизни, как и граждане соответствующей страны ЕС.

"Поскольку членство в политической партии в значительной степени влияет на реализацию избирательных прав, предусмотренных законодательством ЕС, Суд ЕС считает, что Чешская Республика и Польша нарушили законодательство ЕС, отказывая тем европейским гражданам, которые проживают в соответствующих странах-членах, но не являются их гражданами, в праве становиться членами политической партии. Их членство в политической силе – не то, что может подорвать национальную идентичность Чехии или Польши...

Запрет быть членом политсилы ставит таких граждан ЕС в менее благоприятные условия, чем граждан Польши и Чехии, относительно возможности быть кандидатом на муниципальных и европейских выборах", – говорится в коммюнике.

Если Польша и Чехия после решения суда не внесут изменения в законодательство, чтобы привести его в соответствие с Договорами ЕС в этом вопросе, Еврокомиссия может потребовать финансового наказания.

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