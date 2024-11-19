Норвезький терорист Брейвік вдруге проситиме про умовно-дострокове звільнення

Норвезький терорист Андерс Брейвік у вівторок виступить у суді із клопотанням про помилування після 13 років, проведених у тюрмі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Це вже буде друге прохання Брейвіка про умовно-дострокове звільнення.

Він відбуває 21 рік ув'язнення – максимальний термін покарання на момент скоєння злочинів, який може бути продовжений доти, доки він вважатиметься загрозою для суспільства.

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Клопотання про умовно-дострокове звільнення буде розглядатися у в'язниці суворого режиму, де він утримується. Брейвік даватиме свідчення з 13:00.

Окремо Брейвік намагався подати до суду на Норвезьку державу з вимогою покращити умови утримання у в'язниці, стверджуючи, що утримання в ізоляції порушує його права людини.

Його остання спроба змінити умови утримання під вартою в січні була відхилена. Апеляція Брейвіка буде розглянута в грудні.

Вперше терорист Брейвік отримав право на умовно-дострокове звільнення після відбуття перших десяти років свого терміну.

Як відомо, у 2011 році Андерс Брейвік підірвав автомобіль з вибухівкою біля кабінету прем’єр-міністра в Осло, вбивши вісім людей, після чого поїхав до острова Утоя і застрелив 69 людей у молодіжному таборі Лейбористської партії.

У 2012 році чоловіка визнали винним у тероризмі й призначили максимальний термін покарання у Норвегії – 21 рік, який можна продовжити на невизначений термін. Однак він має право вимагати умовно-дострокового звільнення після перших 10 років свого терміну.

Брейвік просив про умовно-дострокове звільнення у 2022 році, але норвезький суд відхилив клопотання терориста.