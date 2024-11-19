Норвежский террорист Брейвик во второй раз будет просить об условно-досрочном освобождении

Норвежский террорист Андерс Брейвик во вторник выступит в суде с ходатайством о помиловании после 13 лет, проведенных в тюрьме.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Это уже будет второе прошение Брейвика об условно-досрочном освобождении.

Он отбывает 21 год заключения – максимальный срок наказания на момент совершения преступлений, который может быть продлен до тех пор, пока он будет считаться угрозой для общества.

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Ходатайство об условно-досрочном освобождении будет рассматриваться в тюрьме строгого режима, где он содержится. Брейвик будет давать показания с 13:00.

Отдельно Брейвик пытался подать в суд на Норвежское государство с требованием улучшить условия содержания в тюрьме, утверждая, что содержание в изоляции нарушает его права человека.

Его последняя попытка изменить условия содержания под стражей в январе была отклонена. Апелляция Брейвика будет рассмотрена в декабре.

Впервые террорист Брейвик получил право на условно-досрочное освобождение после отбытия первых десяти лет своего срока.

Как известно, в 2011 году Андерс Брейвик взорвал автомобиль со взрывчаткой возле кабинета премьер-министра в Осло, убив восемь человек, после чего поехал на остров Утоя и застрелил 69 человек в молодежном лагере Лейбористской партии.

В 2012 году его признали виновным в терроризме и назначили максимальный срок наказания в Норвегии – 21 год, который можно продлить на неопределенный срок. Однако он имеет право требовать условно-досрочного освобождения после первых 10 лет своего срока.

Брейвик просил об условно-досрочном освобождении в 2022 году, но норвежский суд отклонил ходатайство террориста.