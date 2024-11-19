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Внаслідок аварії на канатній дорозі у французьких Альпах травмувалися працівники

Новини — Вівторок, 19 листопада 2024, 14:02 — Уляна Кричковська

Внаслідок аварії на канатній дорозі у французьких Альпах у вівторок, 19 листопада, постраждали шестеро працівників.

Про це повідомило агентство AP із посиланнями на заяву місцевої влади.

Як зазначається, внаслідок аварії на канатній дорозі у вівторок, 19 листопада, на гірськолижному курорті Валь Торанс у французьких Альпах, постраждали шестеро працівників. 

Аварія сталася близько 7:30 ранку за складних погодних умов на висоті понад 3 тисячі метрів, розповіла влада.

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Кабінка канатної дороги Cime Caron, що використовується для будівельних робіт, впала на станцію прибуття, перевозячи 16 робітників.

На місце події були направлені служби екстреного реагування, в тому числі пожежники, парамедики, лижні патрулі та високогірні рятувальні команди. 

Влітку у французьких Альпах рятувальні гелікоптери успішно спустили вниз двох альпіністів, які опинились у скруті під час спуску.

У вересні у Франції розбився на смерть альпініст з Румунії, який впав з висоти близько 200 метрів на найвищій вершині Європи Монблан.

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