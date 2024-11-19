В результате аварии на канатной дороге во французских Альпах травмировались работники
В результате аварии на канатной дороге во французских Альпах во вторник, 19 ноября, пострадали шестеро работников.
Об этом сообщило агентство AP со ссылками на заявление местных властей.
Как отмечается, в результате аварии на канатной дороге во вторник, 19 ноября, на горнолыжном курорте Валь Торанс во французских Альпах, пострадали шестеро работников.
Авария произошла около 7:30 утра при сложных погодных условиях на высоте более 3 тысяч метров (9 842 фута), рассказали власти.
Кабинка канатной дороги Cime Caron, используемой для строительных работ, упала на станцию прибытия, перевозя 16 рабочих.
На место происшествия были направлены службы экстренного реагирования, в том числе пожарные, парамедики, лыжные патрули и высокогорные спасательные команды.
Летом во французских Альпах спасательные вертолеты успешно спустили вниз двух альпинистов, которые оказались в затруднительном положении во время спуска.
В сентябре во Франции разбился насмерть альпинист из Румынии, который упал с высоты около 200 метров на самой высокой вершине Европы Монблан.