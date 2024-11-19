В результате аварии на канатной дороге во французских Альпах травмировались работники

В результате аварии на канатной дороге во французских Альпах во вторник, 19 ноября, пострадали шестеро работников.

Об этом сообщило агентство AP со ссылками на заявление местных властей.

Как отмечается, в результате аварии на канатной дороге во вторник, 19 ноября, на горнолыжном курорте Валь Торанс во французских Альпах, пострадали шестеро работников.

Авария произошла около 7:30 утра при сложных погодных условиях на высоте более 3 тысяч метров (9 842 фута), рассказали власти.

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Кабинка канатной дороги Cime Caron, используемой для строительных работ, упала на станцию прибытия, перевозя 16 рабочих.

На место происшествия были направлены службы экстренного реагирования, в том числе пожарные, парамедики, лыжные патрули и высокогорные спасательные команды.

Летом во французских Альпах спасательные вертолеты успешно спустили вниз двух альпинистов, которые оказались в затруднительном положении во время спуска.

В сентябре во Франции разбился насмерть альпинист из Румынии, который упал с высоты около 200 метров на самой высокой вершине Европы Монблан.