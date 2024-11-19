В МИД Литвы вызвали представителя РФ из-за массированного ракетного удара по Украине

В Министерство иностранных дел Литвы в понедельник, 18 ноября, был вызван представитель посольства РФ, которому вручили ноту протеста из-за полномасштабной российской агрессии против Украины, которая длится уже 1000 дней.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД Литвы.

Согласно сообщению, представителю РФ выразили протест из-за массированного ракетного удара по Украине, в результате которого, в частности была повреждена энергетическая инфраструктура.

"Литва решительно осуждает агрессию России, нарушение ею суверенитета и территориальной целостности Украины, а также ее военные преступления, преступления против человечности и другие серьезные преступления по международному праву", – говорится в заявлении литовского МИД.

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Представителю посольства России напомнили, что Литва уже предприняла шаги по созданию Специального международного трибунала для привлечения к ответственности высшего политического и военного руководства РФ и стран, поддерживающих ее в этой войне, для надлежащего возмещения всего ущерба, причиненного Украине.

Напомним, десятки руководителей западных государств выступили в поддержку Украины в связи с 1000-м днем от начала полномасштабной войны.

Кроме того, перед зданием Еврокомиссии в Брюсселе подняли флаг Украины в знак солидарности.