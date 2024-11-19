Заступницею генсека НАТО стане представниця Північної Македонії

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вирішив призначити Радмілу Шекеринську з Північної Македонії наступною заступницею генерального секретаря Альянсу.

Про це повідомила у вівторок пресслужба НАТО, пише "Європейська правда".

Шекеринська раніше обіймала посаду віцепрем'єр-міністра з питань європейської інтеграції і міністра оборони Північної Македонії, в тому числі напередодні вступу країни до НАТО в 2020 році.

фото: пресслужба нато

"Я радий оголосити про призначення Радміли Шекерінської наступним заступником генерального секретаря. Вона щиро вірить в НАТО, знає, яку роботу потрібно виконати для вступу до Альянсу і що означає бути повноправним членом. Я з нетерпінням чекаю на співпрацю з нею на цій життєво важливій посаді", – зауважив Рютте.

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В інтерв'ю після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Шекеринська відкинула твердження Росії про те, що розширення НАТО на схід було "зловісним планом Заходу".

Шекеринська обійме свою посаду наприкінці цього року.

Основна роль посади заступника генсека НАТО полягає в тому, щоб заміщати боса і головувати на засіданнях Північноатлантичної ради, що проводяться двічі на тиждень, за участю 32 послів, або на будь-яких надзвичайних засіданнях, в тому числі на засіданні Ради Україна – НАТО.

Колишня речниця НАТО Оана Лунгеску раніше розповідала, що посада заступника генсека може дістатися жінці зі Східної Європи через тиск громадськості.

Нагадаємо, колишній заступник генсека НАТО Мірча Джоане подав у відставку зі своєї посади та бере участь у виборах президента Румунії.