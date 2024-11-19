Заместителем генсека НАТО станет представительница Северной Македонии

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте решил назначить Радмилу Шекеринскую из Северной Македонии следующим заместителем генерального секретаря Альянса.

Об этом сообщила во вторник пресс-служба НАТО, пишет "Европейская правда".

Шекеринская ранее занимала должность вице-премьера по вопросам европейской интеграции и министра обороны Северной Македонии, в том числе накануне вступления страны в НАТО в 2020 году.

фото: пресс-cлужба нато

"Я рад объявить о назначении Радмилы Шекеринской следующим заместителем генерального секретаря. Она искренне верит в НАТО, знает, какую работу нужно проделать для вступления в Альянс и что значит быть полноправным членом. Я с нетерпением жду сотрудничества с ней на этой жизненно важной должности", – отметил Рютте.

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В интервью после полномасштабного вторжения России в Украину Шекеринская отвергла утверждение России о том, что расширение НАТО на восток было "зловещим планом Запада".

Шекеринская займет свою должность в конце этого года.

Основная роль должности заместителя генсека НАТО заключается в том, чтобы замещать босса и председательствовать на заседаниях Североатлантического совета, которые проводятся дважды в неделю, с участием 32 послов, или на любых чрезвычайных заседаниях, в том числе на заседании Совета Украина – НАТО.

Бывшая пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску ранее рассказывала, что должность заместителя генсека может достаться женщине из Восточной Европы из-за давления общественности.

Напомним, бывший заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ подал в отставку со своей должности и участвует в выборах президента Румынии.