Боснія вишле росіянина, підозрюваного у тренуванні молоді для заворушень у Молдові

Влада Боснії і Герцеговини вишле з країни громадянина Росії, якого підозрюють в навчанні молдовських громадян для розпалювання заворушень у їхній країні.

Цю інформацію підтвердили Slobodna Evropa 19 листопада в Міністерстві закордонних справ Боснії і Герцеговини, пише "Європейська правда".

Росіянин Александр Безрукавий був заарештований у місті Босанська Крупа 16 листопада. Його підозрюють у зв'язках з тренувальними таборами поблизу міста Баня-Лука.

Минулого місяця ЗМІ повідомили про існування в Боснії і Сербії таборів, пов'язаних з російськими найманцями з групи Вагнера, де інструктори готували молодих людей для організації заворушень в Молдові напередодні і під час президентських виборів.

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У день затримання Безрукавого зазначали, що росіянин був затриманий за злочин підроблення документів.

Міністр закордонних справ БіГ Ельмедин Конакович 24 жовтня заявляв, що до Боснії і Герцеговини приїжджають люди, які "від імені та за кошти Російської Федерації тренують членів молдовських команд".

У поліції Молдови повідомляли, що десятки молодих людей із країни їздили до Москви на тренінги, де їх навчали організовувати заворушення, виготовляти вибухівку та керувати дронами.

Деякі з цих молодих людей проходили навчання в іноземних інструкторів, пов'язаних із приватними військовими структурами "Вагнер" і "Ферма". Деяких відправили на більш серйозні тренування до Боснії і Герцеговини, а також до Сербії.

Навчання проходило переважно з початку вересня до середини жовтня.

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