Босния вышлет россиянина, подозреваемого в тренировке молодежи для беспорядков в Молдове

Власти Боснии и Герцеговины вышлют из страны гражданина России, которого подозревают в обучении молдовских граждан для разжигания беспорядков в их стране.

Эту информацию подтвердили Slobodna Evropa 19 ноября в Министерстве иностранных дел Боснии и Герцеговины, пишет "Европейская правда".

Россиянин Александр Безрукавый был арестован в городе Босанска Крупа 16 ноября. Его подозревают в связях с тренировочными лагерями вблизи города Баня-Лука.

В прошлом месяце СМИ сообщили о существовании в Боснии и Сербии лагерей, связанных с российскими наемниками из группы Вагнера, где инструкторы готовили молодых людей для организации беспорядков в Молдове накануне и во время президентских выборов.

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В день задержания Безрукавого отмечали, что россиянин был задержан за подделку документов.

Министр иностранных дел БиГ Эльмедин Конакович 24 октября заявлял, что в Боснию и Герцеговину приезжают люди, которые "от имени и за средства Российской Федерации тренируют членов молдовских команд".

В полиции Молдовы сообщали, что десятки молодых людей из страны ездили в Москву на тренинги, где их учили организовывать беспорядки, изготавливать взрывчатку и управлять дронами.

Некоторые из этих молодых людей проходили обучение у иностранных инструкторов, связанных с частными военными структурами "Вагнер" и "Ферма". Некоторых отправили на более серьезные тренировки в Боснию и Герцеговину, а также в Сербию.

Обучение проходило преимущественно с начала сентября до середины октября.

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