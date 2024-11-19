Cейм Польщі вшанував хвилиною мовчання жертв російської війни в Україні

У вівторок, 19 листопада, нижня палата польського парламенту на засіданні вшанувала хвилиною мовчання памʼять загиблих внаслідок російської агресії проти України.

Про це із посиланням на X (Twitter) Сейму Польщі пише "Європейська правда".

Хвилину мовчання оголосив маршалок Сейму Польщі Шимон Головня.

"Сьогодні минає 1000 днів від нападу Російської Федерації на Україну. У звʼязку з цим прошу, аби ми вшанували пам'ять усіх жертв цієї російської збройної агресії проти нашого сусіда хвилиною мовчання", – сказав він.

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Окрім цього, під час хвилини мовчання депутати прочитати коротку молитву.

❗️Mija 1000 dni pełnoskalowej wojny w Ukrainie. #Sejm chwilą ciszy uczcił pamięć ofiar rosyjskiej zbrojnej inwazji na Ukrainę. pic.twitter.com/HLmmU9VDt7 – Sejm RP🇵🇱 (@KancelariaSejmu) November 19, 2024

Західні лідери, члени урядів і посли 19 листопада публікували заяви солідарності з Україною до тисячного дня від початку повномасштабного нападу Росії на Україну.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель, який невдовзі залишає посаду, заявив напередодні, що усі рішення Євросоюзу щодо підтримки України ухвалювалися надто довго і країнам-членам потрібно вчитися діяти швидше та у більшій єдності.

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