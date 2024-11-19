Сейм Польши почтил минутой молчания жертв российской войны в Украине

Во вторник, 19 ноября, нижняя палата польского парламента на заседании почтила минутой молчания память погибших в результате российской агрессии против Украины.

Об этом со ссылкой на X (Twitter) Сейма Польши пишет "Европейская правда".

Минуту молчания объявил маршалок Сейма Польши Шимон Головня.

"Сегодня исполняется 1000 дней с момента нападения Российской Федерации на Украину. В связи с этим прошу, чтобы мы почтили память всех жертв этой российской вооруженной агрессии против нашего соседа минутой молчания", – сказал он.

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Кроме этого, во время минуты молчания депутаты прочли короткую молитву.

❗️Mija 1000 dni pełnoskalowej wojny w Ukrainie. #Sejm chwilą ciszy uczcił pamięć ofiar rosyjskiej zbrojnej inwazji na Ukrainę. pic.twitter.com/HLmmU9VDt7 – Sejm RP🇵🇱 (@KancelariaSejmu) November 19, 2024

Западные лидеры, члены правительств и послы 19 ноября публиковали заявления солидарности с Украиной к тысячному дню с начала полномасштабного нападения России на Украину.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, который вскоре покидает пост, заявил накануне, что все решения Евросоюза по поддержке Украины принимались слишком долго и странам-членам нужно учиться действовать быстрее и в большем единстве.

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