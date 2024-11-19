США відреагували на розширення Путіним умов ядерного удару

Сполучені Штати наразі не планують коригувати власну політику ядерного стримування у відповідь на затверджену Росією оновлену ядерну доктрину, що розширює підстави застосування відповідної зброї.

Про це заявив представник Ради національної безпеки Білого дому, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Співрозмовник журналістів сказав, що у США "не були здивовані заявою Росії про те, що вона оновить свою ядерну доктрину", оскільки вона про це неодноразово говорила, вдаючись до "безвідповідальної риторики".

"Не спостерігаючи жодних змін у ядерних силах Росії, ми не бачимо жодних причин коригувати наші власні ядерні сили або доктрину у відповідь на сьогоднішні заяви Росії", – додав представник Ради нацбезпеки США.

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Він також згадав про використання Росією північнокорейських військових для ведення війни проти України, що назвав "значною ескалацією".

Раніше у вівторок стало відомо, що правитель Росії Владімір Путін підписав оновлену ядерну доктрину, в якій розширили умови застосування російської ядерної зброї.

Це стало черговою спробою Москви вдатись до ядерного шантажу, що вона неодноразово робила з початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Очільник Військового комітету НАТО, нідерландець Роб Бауер говорив, що якби західних лідерів не сковував у рішеннях ризик застосування Росією ядерної зброї, вони пішли би і на залучення своїх військ, щоб допомогти Україні у війні.