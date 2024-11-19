США отреагировали на расширение Путиным условий ядерного удара

Соединенные Штаты пока не планируют корректировать собственную политику ядерного сдерживания в ответ на утвержденную Россией обновленную ядерную доктрину, расширяющую основания для применения соответствующего оружия.

Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Собеседник журналистов сказал, что в США "не были удивлены заявлением России о том, что она обновит свою ядерную доктрину", поскольку она об этом неоднократно говорила, прибегая к "безответственной риторике".

"Не наблюдая никаких изменений в ядерных силах России, мы не видим никаких причин корректировать наши собственные ядерные силы или доктрину в ответ на сегодняшние заявления России", – добавил представитель Совета нацбезопасности США.

Реклама:

Он также упомянул об использовании Россией северокорейских военных для ведения войны против Украины, что назвал "значительной эскалацией".

Ранее во вторник стало известно, что правитель России Владимир Путин подписал обновленную ядерную доктрину, в которой расширили условия применения российского ядерного оружия.

Это стало очередной попыткой Москвы прибегнуть к ядерному шантажу, что она неоднократно делала с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Глава Военного комитета НАТО, голландец Роб Бауэр говорил, что если бы западных лидеров не сковывал в решениях риск применения Россией ядерного оружия, они пошли бы и на привлечение своих войск, чтобы помочь Украине в войне.