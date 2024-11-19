У Чехії на відомому курорті стався вибух газу

Вранці у чеському курортному місті Карлові Вари стався вибух, внаслідок чого пошкоджено магазин Vodafone.

Про це повідомило Radio Prague International із посиланням на інформацію пожежників, передає "Європейська правда".

Як зазначається, вранці 19 листопада, у місті Карлові Вари стався вибух, який пошкодив магазин Vodafone.

Попередньо, надзвичайники допускають, що це сталося через ймовірний витік газу. Вибух вибив вітрину магазину і пошкодив його обладнання, але ніхто не постраждав.

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Výbuch v centru Karlových Varů ráno poškodil výlohu a vybavení prodejny Vodafone. Podle prvních informací explodoval nahromaděný uniklý plyn. Podle mluvčího krajských hasičů Martina Kasala nejsou žádní zranění. Příčinu hasiči vyšetřují. pic.twitter.com/6m26pfsEjn – ČT24 (@CT24zive) November 19, 2024

"Що саме сталося всередині будівлі, з'ясовують пожежні слідчі у співпраці з колегами з чеської поліції", – зазначив представник пожежної служби.

Наприкінці жовтня у грецькій столиці Афіни загинув чоловік та зазнала поранень жінка внаслідок вибуху у квартирі.

Також того ж дня повідомлялося, що німецька поліція розшукує чоловіка, який залишив сумку з вибухівкою на залізничному вокзалі у Берліні і втік після того, як його зупинили федеральні офіцери.