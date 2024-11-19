В Чехии на известном курорте произошел взрыв газа

Утром в чешском курортном городе Карловы Вары произошел взрыв, в результате чего поврежден магазин Vodafone.

Об этом сообщило Radio Prague International со ссылкой на информацию пожарных, передает "Европейская правда".

Как отмечается, утром 19 ноября, в городе Карловы Вары произошел взрыв, который повредил магазин Vodafone.

Предварительно чрезвычайные службы допускают, что это произошло из-за вероятной утечки газа. Взрыв выбил витрину магазина и повредил его оборудование, но никто не пострадал.

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Výbuch v centru Karlových Varů ráno poškodil výlohu a vybavení prodejny Vodafone. Podle prvních informací explodoval nahromaděný uniklý plyn. Podle mluvčího krajských hasičů Martina Kasala nejsou žádní zranění. Příčinu hasiči vyšetřují. pic.twitter.com/6m26pfsEjn – ČT24 (@CT24zive) November 19, 2024

"Что именно произошло внутри здания, выясняют пожарные следователи в сотрудничестве с коллегами из чешской полиции", – отметил представитель пожарной службы.

В конце октября в греческой столице Афины погиб мужчина и получила ранения женщина в результате взрыва в квартире.

Также в тот же день сообщалось, что немецкая полиция разыскивает мужчину, который оставил сумку со взрывчаткой на железнодорожном вокзале в Берлине и сбежал после того, как его остановили федеральные офицеры.