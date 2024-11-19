Премʼєрка Данії втретє поїхала до звільненої від російської окупації Київщини

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен у рамках офіційного візиту в Україну побувала у селі Мощун на Київщині.

Про це повідомили у Київській обласній державній адміністрації, пише "Європейська правда".

Фредеріксен відвідала меморіал "Янголи перемоги" та вшанувала пам'ять загиблих героїв, поклавши квіти до меморіалу.

фото: київська ода

Також вона оглянула наслідки руйнувань, спричинених російською агресією, і висловила свою підтримку українському народу.

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Цей візит у 1000-ний день повномасштабного вторгнення став важливим жестом солідарності Данії з Україною.

Варто зазначити, що прем'єрка Данії вже не вперше відвідує Київщину.

21 квітня 2022 року вона відвідала Бородянку, а 6 вересня 2023 року разом зі своїм чоловіком побувала у Бучі.

Фредерікесен під час візиту повідомила, що Україна вже отримала від Данії шість винищувачів F-16, плани щодо їхнього передання наразі не змінились.

А у відповідь на останні погрози Росії та зміни в ядерній доктрині вона заявила, що саме Москва перетнула червоні лінії.