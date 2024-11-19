Премʼєрка Данії втретє поїхала до звільненої від російської окупації Київщини
Новини — Вівторок, 19 листопада 2024, 19:48 —
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен у рамках офіційного візиту в Україну побувала у селі Мощун на Київщині.
Про це повідомили у Київській обласній державній адміністрації, пише "Європейська правда".
Фредеріксен відвідала меморіал "Янголи перемоги" та вшанувала пам'ять загиблих героїв, поклавши квіти до меморіалу.
Також вона оглянула наслідки руйнувань, спричинених російською агресією, і висловила свою підтримку українському народу.
Цей візит у 1000-ний день повномасштабного вторгнення став важливим жестом солідарності Данії з Україною.
Варто зазначити, що прем'єрка Данії вже не вперше відвідує Київщину.
21 квітня 2022 року вона відвідала Бородянку, а 6 вересня 2023 року разом зі своїм чоловіком побувала у Бучі.
Фредерікесен під час візиту повідомила, що Україна вже отримала від Данії шість винищувачів F-16, плани щодо їхнього передання наразі не змінились.
А у відповідь на останні погрози Росії та зміни в ядерній доктрині вона заявила, що саме Москва перетнула червоні лінії.