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Премʼєрка Данії втретє поїхала до звільненої від російської окупації Київщини

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Новини — Вівторок, 19 листопада 2024, 19:48 — Христина Бондарєва

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен у рамках офіційного візиту в Україну побувала у селі Мощун на Київщині. 

Про це повідомили у Київській обласній державній адміністрації, пише "Європейська правда".

Фредеріксен відвідала меморіал "Янголи перемоги" та вшанувала пам'ять загиблих героїв, поклавши квіти до меморіалу.

 
фото: київська ода

Також вона оглянула наслідки руйнувань, спричинених російською агресією, і висловила свою підтримку українському народу.

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Цей візит у 1000-ний день повномасштабного вторгнення став важливим жестом солідарності Данії з Україною.

Варто зазначити, що прем'єрка Данії вже не вперше відвідує Київщину. 

21 квітня 2022 року вона відвідала Бородянку, а 6 вересня 2023 року разом зі своїм чоловіком побувала у Бучі.

Фредерікесен під час візиту повідомила, що Україна вже отримала від Данії шість винищувачів F-16, плани щодо їхнього передання наразі не змінились.

А у відповідь на останні погрози Росії та зміни в ядерній доктрині вона заявила, що саме Москва перетнула червоні лінії.

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