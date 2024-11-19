Премьер Дании в третий раз поехала в освобожденную от российской оккупации Киевскую область

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в рамках официального визита в Украину побывала в селе Мощун Киевской области.

Об этом сообщили в Киевской областной государственной администрации, пишет "Европейская правда".

Фредериксен посетила мемориал "Ангелы победы" и почтила память погибших героев, возложив цветы к мемориалу.

фото: киевская ога

Также она осмотрела последствия разрушений, вызванных российской агрессией, и выразила свою поддержку украинскому народу.

Реклама:

Этот визит в 1000-й день полномасштабного вторжения стал важным жестом солидарности Дании с Украиной.

Стоит отметить, что премьер Дании уже не впервые посещает Киевскую область.

21 апреля 2022 года она посетила Бородянку, а 6 сентября 2023 года вместе со своим мужем побывала в Буче.

Фредерикесен во время визита сообщила, что Украина уже получила от Дании шесть истребителей F-16, планы по их передаче пока не изменились.

А в ответ на последние угрозы России и изменения в ядерной доктрине она заявила, что именно Москва пересекла красные линии.