Премьер Дании в третий раз поехала в освобожденную от российской оккупации Киевскую область
Новости — Вторник, 19 ноября 2024, 19:48 —
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в рамках официального визита в Украину побывала в селе Мощун Киевской области.
Об этом сообщили в Киевской областной государственной администрации, пишет "Европейская правда".
Фредериксен посетила мемориал "Ангелы победы" и почтила память погибших героев, возложив цветы к мемориалу.
Также она осмотрела последствия разрушений, вызванных российской агрессией, и выразила свою поддержку украинскому народу.
Этот визит в 1000-й день полномасштабного вторжения стал важным жестом солидарности Дании с Украиной.
Стоит отметить, что премьер Дании уже не впервые посещает Киевскую область.
21 апреля 2022 года она посетила Бородянку, а 6 сентября 2023 года вместе со своим мужем побывала в Буче.
Фредерикесен во время визита сообщила, что Украина уже получила от Дании шесть истребителей F-16, планы по их передаче пока не изменились.
А в ответ на последние угрозы России и изменения в ядерной доктрине она заявила, что именно Москва пересекла красные линии.