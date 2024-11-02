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МВС Іспанії відправило багатотисячний контингент у постраждалі від повеней райони

Новини — Субота, 2 листопада 2024, 08:43 — Ірина Кутєлєва

Міністерство внутрішніх справ Іспанії направило 4 473 представників Цивільної гвардії і поліцейських у райони, які постраждали від смертоносних повеней.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Контингент Цивільної гвардія налічує 2 667 осіб, які брали участь у запобіганні та розслідуванні актів мародерства, виявленні загиблих та інших роботах.

Національна поліція направила 1 806 осіб для посилення наявного контингенту правоохоронців у низці міст.

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Цієї суботи іспанський прем'єр Педро Санчес відвідає Кризовий комітет, а потім відвідає штаб-квартиру Військового підрозділу з надзвичайних ситуацій, з керівниками якого він проведе робочу зустріч.

За останніми даними, внаслідок повеней в Іспанії загинули вже 202 особи.

До пошуку зниклих у зоні стихійного лиха залучають більше військових, щоб прискорити роботу. 

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Іспанія
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