МВД Испании отправило многотысячный контингент в пострадавшие от наводнений районы
Министерство внутренних дел Испании направило 4 473 представителей Гражданской гвардии и полицейских в районы, пострадавшие от смертоносных наводнений.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.
Контингент Гражданской гвардия насчитывает 2 667 человек, которые участвовали в предотвращении и расследовании актов мародерства, выявлении погибших и других работах.
Национальная полиция направила 1 806 человек для усиления имеющегося контингента правоохранителей в ряде городов.
В эту субботу испанский премьер Педро Санчес посетит Кризисный комитет, а затем посетит штаб-квартиру Военного подразделения по чрезвычайным ситуациям, с руководителями которого он проведет рабочую встречу.
По последним данным, в результате наводнений в Испании погибло уже 202 человека.
К поиску пропавших в зоне стихийного бедствия привлекают больше военных, чтобы ускорить работу.