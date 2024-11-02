МВД Испании отправило многотысячный контингент в пострадавшие от наводнений районы

Министерство внутренних дел Испании направило 4 473 представителей Гражданской гвардии и полицейских в районы, пострадавшие от смертоносных наводнений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Контингент Гражданской гвардия насчитывает 2 667 человек, которые участвовали в предотвращении и расследовании актов мародерства, выявлении погибших и других работах.

Национальная полиция направила 1 806 человек для усиления имеющегося контингента правоохранителей в ряде городов.

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В эту субботу испанский премьер Педро Санчес посетит Кризисный комитет, а затем посетит штаб-квартиру Военного подразделения по чрезвычайным ситуациям, с руководителями которого он проведет рабочую встречу.

По последним данным, в результате наводнений в Испании погибло уже 202 человека.

К поиску пропавших в зоне стихийного бедствия привлекают больше военных, чтобы ускорить работу.