У Молдові – день тиші перед 2-м туром президентських виборів, голосування поштою завершене

У Молдові настав "день тиші" перед вирішальним, другим туром президентських виборів, у якому будуть змагатися чинна президентка Мая Санду і кандитат проросійських "соціалістів" Александр Стояногло; поштове голосування завершене.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Newsmaker.

У переддень голосування передвиборча агітація вже заборонена, місцеві органи влади та рекламні компанії повинні прибрати матеріали. За порушення заборони на агітацію фізособам загрожує штраф у розмірі 2-3 тисячі леїв (близько 7 тисяч гривень), юридичним особам – від 5 до 7 тисячі леїв (понад 17 тисяч гривень).

Голосування поштою у рамках другого туру вже закінчилося. Центральна виборча комісія відзвітувала про 1447 конвертів з голосами, отриманими за кордоном.

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Увечері 31 жовтня виборчі бюро завершили прийом поштових голосів громадян Молдови з Канади, США, Ісландії, Норвегії, Швеції, Фінляндії. Підрахунок цих голосів почнеться після закриття виборчих дільниць у Молдові увечері 3 листопада.

Раніше цього тижня повідомляли про затримання п’ятьох жителів Придністровського регіону, які ймовірно планували підпалити вхідні двері ЦВК та кілька автомобілів на стоянці поліції.

У Молдові заявили, що Росія скерувала мільйони доларів на операції впливу в країні, зокрема втручання у вибори президента та референдум про вступ до Європейського Союзу.

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