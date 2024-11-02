В Молдове – день тишины перед 2-м туром президентских выборов, голосование по почте завершено

В Молдове наступил "день тишины" перед решающим, вторым туром президентских выборов, в котором будут соревноваться действующий президент Майя Санду и кандитат пророссийских "социалистов" Александр Стояногло; почтовое голосование завершено.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Newsmaker.

В канун голосования предвыборная агитация уже запрещена, местные органы власти и рекламные компании должны убрать материалы. За нарушение запрета на агитацию физлицам грозит штраф в размере 2-3 тысячи леев (около 7 тысяч гривен), юридическим лицам – от 5 до 7 тысяч леев (более 17 тысяч гривен).

Голосование по почте в рамках второго тура уже закончилось. Центральная избирательная комиссия отчиталась о 1447 конвертах с голосами, полученными за рубежом.

Реклама:

Вечером 31 октября избирательные бюро завершили прием почтовых голосов граждан Молдовы из Канады, США, Исландии, Норвегии, Швеции, Финляндии. Подсчет этих голосов начнется после закрытия избирательных участков в Молдове вечером 3 ноября.

Ранее на этой неделе сообщалось о задержании пятерых жителей Приднестровского региона, которые вероятно планировали поджечь входные двери ЦИК и несколько автомобилей на стоянке полиции.

В Молдове заявили, что Россия направила миллионы долларов на операции влияния в стране, в частности вмешательство в выборы президента и референдум о вступлении в Европейский Союз.

Читайте также больше о втором туре президентских выборов в Молдове и кандидате от пророссийских сил, который может победить Майю Санду.