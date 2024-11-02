Один з прогнозів щодо виборів у США показує лідерство Гарріс з невеликим відривом

Кандидатка від Демократичної партії у президенти США, чинна віцепрезидентка Камала Гарріс з незначним відривом випереджає республіканського кандидата Дональда Трампа.

Як повідомляє The Hill, пише "Європейська правда", такий прогноз опублікувала компанія YouGov.

За цим моделюванням, Гарріс на загальнонаціональному рівні випереджає Трампа на три процентних пункти і може отримати 50% голосів, тоді як він – 47%.

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Гарріс потенційно може здобути 240 голосів виборників, а Трамп – 218. Щодо ще 80 ситуація невизначена.

Попередня модель YouGov від 16 жовтня прогнозувала Гарріс 250 голосів виборників, Трампу – 219, і ще 69 були під питанням.

За прогнозом YouGov, результат виборів буде залежати від того, як у підсумку проголосують Невада, Аризона, Вісконсин, Пенсильванія, Північна Кароліна та Джорджія.

У Неваді Гарріс випереджає Трампа з 50% проти 48%; в Аризоні, навпаки, лідирує Трамп з перевагою у три процентних пункти.

У Північній Кароліні і Пенсильванії відрив між кандидатами мінімальний – 49% у Гарріс проти 48% у Трампа, як і в Джорджії – але там попереду Трамп. Віцепрезиденка випереджає Трампа у Вісконсині з 49% проти 47%.

Модель грунтується на опитуванні 57 784 зареєстрованих виборців у період з 25 по 31 жовтня, можлива похибка складає 4,2 процентних пункти.

Інше опитування засвідчило, що понад 80% американців готові прийняти результат виборів незалежно від того, хто з кандидатів переможе.

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