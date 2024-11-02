Одна из моделей показывает лидерство Харрис с небольшим отрывом

Кандидат от Демократической партии в президенты США, действующий вице-президент Камала Харрис с незначительным отрывом опережает республиканского кандидата Дональда Трампа.

Как сообщает The Hill, пишет "Европейская правда", такой прогноз опубликовала компания YouGov.

По этому моделированию, Харрис на общенациональном уровне опережает Трампа на три процентных пункта и может получить 50% голосов, тогда как он – 47%.

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Харрис потенциально может получить 240 голосов выборщиков, а Трамп – 218. Относительно еще 80 ситуация неопределенная.

Предыдущая модель YouGov от 16 октября прогнозировала Харрис 250 голосов выборщиков, Трампу – 219, и еще 69 были под вопросом.

По прогнозу YouGov, исход выборов будет зависеть от того, как в итоге проголосуют Невада, Аризона, Висконсин, Пенсильвания, Северная Каролина и Джорджия.

В Неваде Харрис опережает Трампа с 50% против 48%; в Аризоне, напротив, лидирует Трамп с перевесом в три процентных пункта.

В Северной Каролине и Пенсильвании отрыв между кандидатами минимальный – 49% у Харрис против 48% у Трампа, как и в Джорджии – но там впереди Трамп. Вице-президент опережает Трампа в Висконсине с 49% против 47%.

Модель основывается на опросе 57 784 зарегистрированных избирателей в период с 25 по 31 октября, возможная погрешность составляет 4,2 процентных пункта.

Другой опрос показал, что более 80% американцев готовы принять результат выборов независимо от того, кто из кандидатов победит.

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