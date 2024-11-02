В Молдове сообщают о "бесплатных рейсах" из России в последние дни перед выборами

За последние два дня в Молдову приехали несколько "организованных автобусов" с гражданами, которые проживают в России и прибыли для голосования во втором туре президентских выборов; по неофициальным данным, поездка была для них полностью бесплатной.

Как сообщает TV8, пишет "Европейская правда", приезд таких автобусов подтвердил Генеральный инспекторат полиции.

В ведомстве заявили, что перед вторым туром выборов в Молдову привезли специальными организованными рейсами молдавских граждан, проживающих в России, а у перевозчиков не нашли никаких контрактов на эти перевозки.

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"Мы отмечаем, что это организованная перевозка, осуществляемая в определенных интересах", – отметили в полиции.

Этих людей в любом случае впускают в Молдову, поскольку речь идет о гражданах собственной страны.

Агентство IPN со ссылкой на источники в таможенной службе и пограничной полиции пишет, что в тот момент речь шла о трех автобусах с примерно 150 пассажирами.

Из России они летели самолетом в Стамбул, где их встретили три автобуса с молдавскими регистрационными номерами, довезли до Болгарии и пересадили там в другие автобусы – на этот раз болгарские, на которых они в итоге прибыли на пункт пропуска Кагул-Оансеа.

По словам этих анонимных собеседников, из общения с "российскими" молдаванами выяснилось, что они не платили ни за авиарейс, ни за место в автобусе. Им якобы предложили бесплатную поездку в Молдову для голосования во втором туре президентских выборов.

Отметим, на нынешних президентских выборах Молдова организовала в России только два избирательных участка для своих граждан. В день первого тура начали публиковать видео огромных очередей возле них, на что в МИД Молдовы ответили, что это может быть следствием организованного подвоза избирателей к участкам.

Напомним, 3 ноября в Молдове пройдет второй тур президентских выборов, в котором будут соревноваться действующий президент Майя Санду и кандитат пророссийских "социалистов" Александр Стояногло.

В первом туре Санду получила 42,37% голосов, а выдвиженец пророссийской Партии социалистов Молдовы Александр Стояногло – 26,02%. Во втором туре он имеет шанс на победу, если соберет голоса всех тех избирателей, которые хотят голосовать "против Санду".

Об угрозах в случае победы Стояногло во втором туре читайте в статье Коммунизм, ЕС и "новый взгляд" на Украину.

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