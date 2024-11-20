У Румунії викрили велику мережу, що виготовляла фальшиві документи людям з України, Молдови та РФ

У Румунії заявили про викриття великої мережі шахраїв, які займалися виготовленням підроблених документів та продавали їх громадянам України, Молдови та Росії.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

За версією слідства, зловмисники діяли у співпраці з посадовцями двох мерій на сході країни – у повіті Ботошані неподалік кордонів з Україною і Молдовою. Шахраї вишуковували покинуті домівки, власники яких померли або емігрували, та за допомогою посадовців мерії виготовляли підроблені румунські посвідчення особи, які далі продавали громадянам України, Молдови та Росії за 350-400 євро та прописували їх за адресами померлих румунів.

У документах могли довільно змінювати імена, місце народження тощо. Іноді людей прописували у приміщеннях, які явно не є житловими.

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Лише в одній з громад повіту Ботошані виготовили 10 тисяч таких документів.

На початку листопада у Польщі затримали викладачок з Одеси у справі про масштабну підробку документів.

Також у Румунії повідомили про майже три десятки арештів підозрюваних у продажу наркотиків студентам та учням.