У Румунії внаслідок операції проти мережі наркоторговців затримали майже 30 осіб

У Румунії заявили про майже 30 арештів після масштабної операції проти підозрюваних у продажу наркотиків студентам та учням.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Digi24.

У середу слідчі повідомили, що за підсумками операції "Школа" затримали загалом 29 осіб, з них 28 обрали арешт як запобіжний захід. Підозрюваним – від 16 до 61 року.

Під підозрою також двоє 15-річних, щодо них проведуть судово-психіатричну експертизу, щоб встановити, наскільки усвідомлено вони діяли.

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Перед цим у понеділок прокуратура і поліція провели по території країни більш як 50 обшуків та вилучили під час них наркотики, обладнання для зважування і значні суми грошей.

Операція була спрямована проти мережі, яка, як вважають, зосередилася на збуті наркотиків студентам та учням.

На початку місяця у Румунії здійснили понад 100 рейдів за підозрами у нелегальній торгівлі зброєю.