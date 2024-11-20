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У Румунії внаслідок операції проти мережі наркоторговців затримали майже 30 осіб

Новини — Середа, 20 листопада 2024, 11:15 — Марія Ємець

У Румунії заявили про майже 30 арештів після масштабної операції проти підозрюваних у продажу наркотиків студентам та учням.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Digi24.

У середу слідчі повідомили, що за підсумками операції "Школа" затримали загалом 29 осіб, з них 28 обрали арешт як запобіжний захід. Підозрюваним – від 16 до 61 року. 

Під підозрою також двоє 15-річних, щодо них проведуть судово-психіатричну експертизу, щоб встановити, наскільки усвідомлено вони діяли. 

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Перед цим у понеділок прокуратура і поліція провели по території країни більш як 50 обшуків та вилучили під час них наркотики, обладнання для зважування і значні суми грошей. 

Операція була спрямована проти мережі, яка, як вважають, зосередилася на збуті наркотиків студентам та учням. 

На початку місяця у Румунії здійснили понад 100 рейдів за підозрами у нелегальній торгівлі зброєю.

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Румунія кримінал
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