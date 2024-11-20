У Румунії внаслідок операції проти мережі наркоторговців затримали майже 30 осіб
У Румунії заявили про майже 30 арештів після масштабної операції проти підозрюваних у продажу наркотиків студентам та учням.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Digi24.
У середу слідчі повідомили, що за підсумками операції "Школа" затримали загалом 29 осіб, з них 28 обрали арешт як запобіжний захід. Підозрюваним – від 16 до 61 року.
Під підозрою також двоє 15-річних, щодо них проведуть судово-психіатричну експертизу, щоб встановити, наскільки усвідомлено вони діяли.
Перед цим у понеділок прокуратура і поліція провели по території країни більш як 50 обшуків та вилучили під час них наркотики, обладнання для зважування і значні суми грошей.
Операція була спрямована проти мережі, яка, як вважають, зосередилася на збуті наркотиків студентам та учням.
На початку місяця у Румунії здійснили понад 100 рейдів за підозрами у нелегальній торгівлі зброєю.