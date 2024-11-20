В Италии продолжается забастовка медицинских работников

Тысячи итальянских врачей и медсестер остались дома в среду в знак протеста против низкой заработной платы и условий труда, что стало последним признаком ухудшения состояния дел в секторе здравоохранения страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Профсоюзы, представляющие работников здравоохранения, заявляют, что средств в правительственном бюджете на 2025 год недостаточно для необходимого найма и повышения зарплат, поскольку Италия, как и многие европейские страны, имеет стареющее население, что требует повышения уровня медицинского обслуживания.

Согласно данным итальянского аналитического центра здравоохранения Gimbe, Италия тратит около 6,2% валового внутреннего продукта на национальную систему здравоохранения, что значительно ниже среднего показателя по Европейскому Союзу, который составляет 6,8%, а расходы на здравоохранение на душу населения являются самыми низкими среди богатых демократий Группы семи.

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Три профсоюзные организации, координирующие забастовку в среду, Anaao Assomed, Cimo-Fesmed и Nursing Up, заявили, что, по предварительным оценкам, до 85% работников остались дома, "что должно заставить людей задуматься о неприемлемых условиях в наших больницах и причинах нашего протеста".

В течение всего дня забастовки поддерживается лишь минимальный уровень основных медицинских услуг.

Министр здравоохранения Орацио Скиллачи заявил, что правительство "готово, как и всегда, не только пойти навстречу профсоюзам, но и попытаться решить некоторые из проблем, стоящих на повестке дня".

Обещания усилить государственную систему здравоохранения после пандемии COVID-19 не были выполнены, а растущие списки ожидания в больницах заставляют все больше итальянцев обращаться за лечением в частные клиники.

Многолетний экономический план правительства, опубликованный в октябре, предусматривает, что расходы на здравоохранение будут оставаться в целом стабильными на уровне 6,2% ВВП до 2027 года.

Правое правительство Джорджии Мелони сталкивается с растущей реакцией рабочих, поскольку оно стремится сократить расходы государственного бюджета, чтобы привести финансы Италии в соответствие с правилами ЕС.

Железнодорожники будут бастовать в субботу и воскресенье, а на 29 ноября конфедерации профсоюзов запланировали однодневную всеобщую забастовку против бюджета Мелони на 2025 год, который имеет целью сократить бюджетный дефицит до 3,3% ВВП с запланированных 3,8% в этом году.

Как сообщалось, в Греции в среду наблюдаются значительные перебои с работой транспорта из-за масштабной забастовки, охватывающей представителей не только транспортной сферы.

А во Франции планируют бастовать госслужащие из-за несогласия с бюджетом на 2025 год.