Французькі фермери припинили блокаду на кордоні з Іспанією

Французькі фермери, які протестують проти умов оплати праці та майбутньої торговельної угоди між ЄС і Латинською Америкою, зняли блокаду на іспанському кордоні після того, як прем'єр-міністр Франції Мішель Барньє висловив їм підтримку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Раніше в середу представники консервативної профспілки фермерів Coordination Rurale (CR) встановили блокпост для важких вантажівок на автомагістралі A9, яка з'єднує південний захід Франції з північним сходом Іспанії.

Після цього французький прем’єр, який раніше був міністром сільського господарства, поспілкувався по телефону з представниками CR.

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"Ваш прем'єр-міністр знає і поважає фермерів. Я зроблю все, що в моїх силах... виконаю дуже багато зобов'язань, які були взяті", – пообіцяв він, після чого у профспілці заявили про зняття блокади.

В офісі Мішеля Барньє повідомили AFP, що він також говорив по телефону з лідером іншої впливової профспілки фермерів FNSEA Арно Руссо.

Протести фермерів у Франції тривають з початку тижня й стосуються передусім угоди ЄС про вільну торгівлю з країнами Південної Америки (МЕРКОСУР). Фермери вважають, що угода вдарить по європейських виробниках, оскільки в Південній Америці нижча вартість продукції та менш вимогливі екологічні норми.

Минулого тижня проти запланованої угоди ЄС із Меркосур протестували у Брюсселі.