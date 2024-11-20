Французские фермеры прекратили блокаду на границе с Испанией

Французские фермеры, протестующие против условий оплаты труда и будущего торгового соглашения между ЕС и Латинской Америкой, сняли блокаду на испанской границе после того, как премьер-министр Франции Мишель Барнье выразил им поддержку.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Ранее в среду представители консервативного профсоюза фермеров Coordination Rurale (CR) установили блокпост для тяжелых грузовиков на автомагистрали A9, которая соединяет юго-запад Франции с северо-востоком Испании.

После этого французский премьер, который ранее был министром сельского хозяйства, пообщался по телефону с представителями CR.

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"Ваш премьер-министр знает и уважает фермеров. Я сделаю все, что в моих силах... выполню очень много обязательств, которые были взяты", – пообещал он, после чего в профсоюзе заявили о снятии блокады.

В офисе Мишеля Барнье сообщили AFP, что он также говорил по телефону с лидером другого влиятельного профсоюза фермеров FNSEA Арно Руссо.

Протесты фермеров во Франции продолжаются с начала недели и касаются прежде всего соглашения ЕС о свободной торговле со странами Южной Америки (МЕРКОСУР). Фермеры считают, что соглашение ударит по европейским производителям, поскольку в Южной Америке ниже стоимость продукции и менее требовательны экологические нормы.

На прошлой неделе против запланированного соглашения ЕС с Меркосур протестовали в Брюсселе.