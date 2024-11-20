Кораблі НАТО знешкодили 11 мін біля узбережжя Естонії

Спеціалізовані кораблі Постійної протимінної групи НАТО 1 (SNMCMG1) знайшли і знешкодили 11 мін, допомагаючи убезпечити морські шляхи і значно посилюючи безпеку судноплавства в регіоні Балтійського моря.

Про це повідомило Військово-морське командування Об'єднаних збройних сил НАТО, пише "Європейська правда"

Кораблі знешкодили міни, що залишилися з часів двох світових воєн, становлячи небезпеку для судноплавства.

"Знешкодивши одинадцять мін і убезпечивши життєво важливі морські шляхи, ми зробили регіон Балтійського моря ще більш безпечним.

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Високий рівень оперативної сумісності і командної роботи, продемонстрований протягом цих двох тижнів, не лише підвищив нашу оперативну ефективність, а й зміцнив зв'язки між нашими союзниками по НАТО", – прокоментувавала командувачка ВМС Німеччини Беата Круль.

Постійна протимінна група НАТО 1 забезпечує безперервну протимінну діяльність на морі для виконання місій НАТО в усій зоні відповідальності.

Вона підпорядковується Військово-морському командуванню Об'єднаних збройних сил НАТО зі штаб-квартирою в Нортвуді, Велика Британія.

Нагадаємо, нещодавно поблизу польського Гданська польські сапери знешкодили кілька десятків старих боєприпасів, що залишилися на дні з часів Другої світової війни.

А у німецькому Гамбурзі у жовтні знешкодили бомбу часів Другої світової війни, через операцію евакуювали понад 5 тисяч людей.