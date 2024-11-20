Корабли НАТО обезвредили 11 мин у побережья Эстонии

Специализированные корабли Постоянной противоминной группы НАТО 1 (SNMCMG1) нашли и обезвредили 11 мин, помогая обезопасить морские пути и значительно усиливая безопасность судоходства в регионе Балтийского моря.

Об этом сообщило Военно-морское командование Объединенных вооруженных сил НАТО, пишет "Европейская правда"

Корабли обезвредили мины, оставшиеся со времен двух мировых войн, представляя опасность для судоходства.

"Обезвредив одиннадцать мин и обезопасив жизненно важные морские пути, мы сделали регион Балтийского моря еще более безопасным.

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Высокий уровень оперативной совместимости и командной работы, продемонстрированный в течение этих двух недель, не только повысил нашу оперативную эффективность, но и укрепил связи между нашими союзниками по НАТО", – прокомментировала командующая ВМС Германии Беата Круль.

Постоянная противоминная группа НАТО 1 обеспечивает непрерывную противоминную деятельность на море для выполнения миссий НАТО во всей зоне ответственности.

Она подчиняется Военно-морскому командованию Объединенных вооруженных сил НАТО со штаб-квартирой в Нортвуде, Великобритания.

Напомним, недавно вблизи польского Гданьска польские саперы обезвредили несколько десятков старых боеприпасов, оставшихся на дне со времен Второй мировой войны.

А в немецком Гамбурге в октябре обезвредили бомбу времен Второй мировой войны, из-за операции эвакуировали более 5 тысяч человек.