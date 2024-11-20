Укр Рус Eng

Парламент Естонії зробив крок до позбавлення росіян і білорусів права голосу на місцевих виборах

Новини — Середа, 20 листопада 2024, 19:51 — Христина Бондарєва

Парламент Естонії у середу ухвалив у першому читанні законопроєкт про зміну конституції, що передбачає припинення права голосу громадян РФ і Білорусі на виборах у місцеві самоврядування.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Postimees.

Схвалений законопроєкт передбачає, що право голосу мають мати громадяни Естонії, які постійно проживають у країні, особи без громадянства, громадяни країн ЄС і громадяни країн-членів НАТО, які постійно проживають у країні.

Соціал-демократи були раніше проти зміни конституції, проте під натиском партнерів виявилися змушені погодитися на компроміс, що передбачає збереження права голосу для власників сірих паспортів.

Реклама:

"Праві партії хотіли б забрати право голосу у всіх громадян третіх країн і негромадян. У ситуації, де серед правих політиків як від опозиції, так і з коаліції, є консенсус, ми можемо лише вчинити відповідально і запропонувати конструктивне рішення. Саме таким є збереження права голосу для негромадян", – заявляв раніше міністр інфраструктури, соціал-демократ Володимир Свєт, який запропонував своїй партії цей варіант. 

Зараз правом голосу на місцевих виборах володіють усі постійні жителі Естонії незалежно від громадянства, які досягли віку 16 років.

У серпні 2023 року Міністерство юстиції Естонії вже готувало законопроєкт про обмеження права жителів Естонії з російським громадянством на участь у місцевих виборах, проте його не скерували на обговорення в уряд через розбіжності в частині відповідності законопроєкту конституції Естонії.

У жовтні 28 депутатів естонського парламенту ініціювали зміни до конституції щодо права голосу громадян Росії, яким вони можуть користуватись на місцевих виборах як резиденти країни.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Естонія
Реклама: