Парламент Естонії зробив крок до позбавлення росіян і білорусів права голосу на місцевих виборах

Парламент Естонії у середу ухвалив у першому читанні законопроєкт про зміну конституції, що передбачає припинення права голосу громадян РФ і Білорусі на виборах у місцеві самоврядування.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Postimees.

Схвалений законопроєкт передбачає, що право голосу мають мати громадяни Естонії, які постійно проживають у країні, особи без громадянства, громадяни країн ЄС і громадяни країн-членів НАТО, які постійно проживають у країні.

Соціал-демократи були раніше проти зміни конституції, проте під натиском партнерів виявилися змушені погодитися на компроміс, що передбачає збереження права голосу для власників сірих паспортів.

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"Праві партії хотіли б забрати право голосу у всіх громадян третіх країн і негромадян. У ситуації, де серед правих політиків як від опозиції, так і з коаліції, є консенсус, ми можемо лише вчинити відповідально і запропонувати конструктивне рішення. Саме таким є збереження права голосу для негромадян", – заявляв раніше міністр інфраструктури, соціал-демократ Володимир Свєт, який запропонував своїй партії цей варіант.

Зараз правом голосу на місцевих виборах володіють усі постійні жителі Естонії незалежно від громадянства, які досягли віку 16 років.

У серпні 2023 року Міністерство юстиції Естонії вже готувало законопроєкт про обмеження права жителів Естонії з російським громадянством на участь у місцевих виборах, проте його не скерували на обговорення в уряд через розбіжності в частині відповідності законопроєкту конституції Естонії.

У жовтні 28 депутатів естонського парламенту ініціювали зміни до конституції щодо права голосу громадян Росії, яким вони можуть користуватись на місцевих виборах як резиденти країни.