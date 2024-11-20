Парламент Эстонии сделал шаг к лишению россиян и белорусов права голоса на местных выборах

Парламент Эстонии в среду принял в первом чтении законопроект об изменении конституции, предусматривающий прекращение права голоса граждан РФ и Беларуси на выборах в местные самоуправления.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Postimees.

Одобренный законопроект предусматривает, что право голоса должны иметь граждане Эстонии, постоянно проживающие в стране, лица без гражданства, граждане стран ЕС и граждане стран-членов НАТО, которые постоянно проживают в стране.

Социал-демократы были ранее против изменения конституции, однако под натиском партнеров оказались вынуждены согласиться на компромисс, предусматривающий сохранение права голоса для владельцев серых паспортов.

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"Правые партии хотели бы забрать право голоса у всех граждан третьих стран и неграждан. В ситуации, где среди правых политиков как от оппозиции, так и из коалиции, есть консенсус, мы можем только поступить ответственно и предложить конструктивное решение. Именно таким является сохранение права голоса для неграждан", – заявлял ранее министр инфраструктуры, социал-демократ Владимир Свет, который предложил своей партии этот вариант.

Сейчас правом голоса на местных выборах обладают все постоянные жители Эстонии независимо от гражданства, достигшие возраста 16 лет.

В августе 2023 года Министерство юстиции Эстонии уже готовило законопроект об ограничении права жителей Эстонии с российским гражданством на участие в местных выборах, однако он не был направлен на обсуждение в правительство из-за разногласий в части соответствия законопроекта конституции Эстонии.

В октябре 28 депутатов эстонского парламента инициировали изменения в конституцию относительно права голоса граждан России, которым они могут пользоваться на местных выборах как резиденты страны.