Новий прем'єр Литви каже, що має кандидатів на всі міністерські посади

У Литві Гінтаутас Палуцкас, якого раніше у четвер Сейм затвердив на посаду нового прем’єр-міністра, заявив, що має кандидатів на всі посади у своєму уряді.

Заяву нового очільника уряду Литви наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Палуцкас зазначив, що планує озвучити прізвища деяких кандидатів після зустрічі з президентом Гітанасом Науседою.

"Всі прізвища є, і вони будуть обговорюватися. Коаліція представила всіх кандидатів і прізвища на посади міністрів згідно з коаліційною угодою", – сказав він.

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Палуцкас також відкинув застереження опозиції щодо деяких кандидатів.

"Існує багато спекуляцій щодо кандидатів у міністри. Аргументи, які висувають колеги з опозиції, не мають нічого спільного з реальністю", – додав він.

Нагадаємо, 21 листопада литовський Сейм проголосував за призначення Гінтаутаса Палуцкаса новим прем’єр-міністром.

Литовських соціал-демократів, яких представляє Палуцкас, критикували за коаліцію з партією "Зоря Німану", лідера якої звинувачують в антисемітизмі.

Раніше Науседа пообіцяв не затверджувати кандидатів в уряд із партії "Зоря Німану".

Деталі читайте у статті: Литва обирає "антисемітську" коаліцію: навіщо Вільнюс підставився під гостру критику союзників.

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