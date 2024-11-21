Новый премьер Литвы говорит, что выбрал кандидатов на все министерские должности

В Литве Гинтаутас Палуцкас, которого ранее в четверг Сейм утвердил на должность нового премьер-министра, заявил, что у него есть кандидаты на все должности в своем правительстве.

Заявление нового главы правительства Литвы приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Палуцкас отметил, что планирует озвучить фамилии некоторых кандидатов после встречи с президентом Гитанасом Науседой.

"Все фамилии есть, и они будут обсуждаться. Коалиция представила всех кандидатов и фамилии на должности министров согласно коалиционному соглашению", – сказал он.

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Палуцкас также отверг предостережения оппозиции относительно некоторых кандидатов.

"Существует много спекуляций относительно кандидатов в министры. Аргументы, которые выдвигают коллеги из оппозиции, не имеют ничего общего с реальностью", – добавил он.

Напомним, 21 ноября литовский Сейм проголосовал за назначение Гинтаутаса Палуцкаса новым премьер-министром.

Литовских социал-демократов, которых представляет Палуцкас, критиковали за коалицию с партией "Заря Немана", лидера которой обвиняют в антисемитизме.

Ранее Науседа пообещал не утверждать кандидатов в правительство из партии "Заря Немана".

Детали читайте в статье: Литва выбирает "антисемитскую" коалицию: зачем Вильнюс подставился под острую критику союзников.

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