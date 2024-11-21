У Чехії страйкували співробітники силових структур

У Чехії у четвер, 21 листопада, сотні співробітників силових структур протестували перед будівлею Міністерства внутрішніх справ, вимагаючи підвищення зарплат та збільшення штату.

Про це повідомило видання Novinky, передає "Європейська правда".

Як розповіло видання, у четвер, 21 листопада, представники поліції, пожежників, митників і співробітників пенітенціарної служби протестували у Празі із вимогою підвищення зарплат і посилення штату.

На місці події зібралися сотні людей. Перед протестувальниками виступив й міністр внутрішніх справ Віт Ракушан.

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Фото: Novinky

Зазначається, що протест скликала Профспілка сил безпеки (UBS) і не відступила від нього навіть після того, як минулого тижня міністр внутрішніх справ пообіцяв, що з наступного року поліцейські і пожежники отримають надбавку до зарплати в розмірі 2,5 тисячі крон, зазначаючи на те, що попередні обіцянки передбачали підвищення на 10%.

Під час мітингу очільник МВС країни заявив, що "готовий говорити" із людьми.

"Я гарантую, що ви побачите 2,5 тисячі крон у січні", – заявив він.

Фото: Novinky

На докір протестувальників, що політики також повинні додати лише 2,5 тисячі крон до своїх зарплат, він заявив, що виступає за те, щоб "заморозити наші зарплати".

Демонстранти зазначали, що витрати на внутрішню безпеку скорочуються протягом тривалого часу, і тому вимагали, як і у випадку з витратами на оборону, встановити для цієї сфери певний відсоток ВВП.

Фото: Novinky

Як передає видання, працівники поліції вже давно скаржаться на бюрократію, а подекуди й на брак офіцерів. Вони хотіли б повністю закладати підвищення зарплати в тарифи, щоб не було ризику втрати грошей.

Митники звернулися до міністра фінансів Збинека Станюри, щоб вони також побачили підвищення зарплат, яке міністр пообіцяв поліцейським і пожежникам.

Як повідомлялося, у Греції в середу спостерігалися значні перебої з роботою транспорту через масштабний страйк, що охопив представників не лише транспортної сфери.

А у Франції планують страйкувати держслужбовці через незгоду з бюджетом на 2025 рік.

Також писали, що тисячі італійських лікарів і медсестер залишилися вдома на знак протесту проти низької заробітної плати та умов праці, що стало останньою ознакою погіршення стану справ у секторі охорони здоров'я країни.